В Турции установили норматив по продажам жилья

Турецкие девелоперы установили для себя норматив по продажам частных домов в стране. По словам председателя правления Akkuş Group Абдулкадира Аккуша, к концу 2020 года ожидают реализации 1,4 миллиона единиц жилья. Об этом пишет Daily Sabah.

На данный показатель рассчитывают даже несмотря на пандемию, когда люди сидят на карантине, а границы закрыты. В период с января по август 2020-го в Турции было продано более миллиона жилых объектов, что на 42,6 процента больше, чем в прошлом году. Только в августе продажи взлетели на 54,2 процента в годовом исчислении до 170,4 тысячи единиц.

Вернуться к докарантинному уровню продаж помогли постепенное снятие ограничений и дешевая ипотека. Особый интерес к турецкой недвижимости проявляют иностранцы. В августе текущего года они приобрели 3893 дома, что является рекордным месячным максимумом. Также зафиксирован спрос со стороны граждан Индии и Китая.

Ранее риелторы сообщили, что самое дешевое жилье в Турции продается за 2,24 миллиона рублей в Аланье. За такую сумму предлагают апартаменты площадью 38 квадратных метров.

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