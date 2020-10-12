В сентябре 2020 года россияне стали меньше покупать жилья в Турции — спрос снизился на 7,48 процента по сравнению с августом этого же года. При этом число обращений в период с января по сентябрь 2020-го оказалось на 23,17 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в материале портала Turk.Estate, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

В текущем году пик спроса пришелся на июль. В середине лета количество запросов на покупку недвижимости всех форматов в Турции оказалось выше на 40 процентов по сравнению со среднемесячным числом запросов за девять месяцев 2020-го и на 54,58 процента выше, чем в 2019-м году.

Эксперты объясняют такую динамику наступлением осени. «Это связано как с тем, что наши соотечественники часто совмещают летний отдых с покупкой жилья в Турции, так и с тем, что нынешний сентябрь связан с тревожными ожиданиями второй волны коронавируса», — заявил представитель Turk.Estate.

Ранее аналитики портала выяснили, что самое дешевое жилье в Турции продается за 2,24 миллиона рублей в Аланье. За такую сумму можно купить апартаменты площадью 38 квадратных метров. Максимально дорогой лот в данной локации стоит 61 миллион рублей — столько просят за резиденцию в 210 «квадратов».

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