Ведущий Первого канала стал отцом

Ведущий программ «Доброе утро» и «Русский ниндзя» на Первом канале Тимур Соловьев стал отцом. В Instagram он сообщил, что у супруги Анны Соловьевой родилась дочь.

«Дочь. Спасибо, любимая, ты мой герой», — поделился эмоциями ведущий. Он также указал, что роды проходили в клиническом госпитале «Лапино».

На снимке Соловьев сидит в палате рядом с женой. Пока он не стал показывать ни супругу, ни их первенца. Анна Соловьева лишь недавно начала публиковать фотографии, на которых можно было заметить ее беременность.

Тимур Соловьев и Анна Башмет сыграли свадьбу 8 августа 2020 года. 38-летний ведущий Первого канала женился впервые и не афишировал свои отношения. Анна Башмет — бизнесвумен, занимающаяся SMM-продвижением, ведет блог про путешествия. Она уже была замужем и имеет сына от предыдущего брака.

Соловьев ранее работал на «Муз-ТВ» и MTV. В прошлом он встречался с коллегой по телевидению Анной Кастеровой. Однако после долгих отношений ведущие расстались, Кастерова позже вышла замуж за хоккеиста Евгения Малкина. Соловьев также был в серьезных отношениях с актрисой Иевой Андреевайте. Пара рассталась через пару лет.