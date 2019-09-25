Собчак сравнила роды с облучением радиацией

Ксения Собчак / YouTube

Телеведущая Ксения Собчак сравнила свои роды с облучением радиацией. Об этом она заявила во время интервью со Светланой Лободой, запись доступна на YouTube.

Разговор о беременности и родах зашел во время обсуждения страха старости. Обе собеседницы сошлись во мнении, что не хотят стареть. Лобода выразила уверенность, что у нее будет много детей, так как она «молодеет после родов». Собчак возразила, что деторождение лишь приближает старость и призвала зрителей не верить артистке.

«Вот этот вот рассказ, как роды живительно влияют на женщин, это полный ****** (вранье, — прим. «Ленты.ру»)», — заявила ведущая. По ее словам, после рождения сына у нее выпали все волосы и «посыпались все зубы». Она сравнила свое состояние со здоровьем человека, пережившего радиационное воздействие. По ее словам, сейчас она «еле приходит в себя» после произошедшего.

При этом и Собчак, и Лобода, сошлись во мнении, что не встречали среди подруг женщин, на состоянии здоровья и внешности которых роды бы сказались хорошо. Однако беременность они обе назвали хорошим периодом. «С каждой беременностью я все лучше», — заключила Лобода.

Ранее Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Многие раскритиковали бракосочетание за экстравагантность: несмотря на то, что молодожены венчались в храме, на вечернем праздновании Собчак станцевала эротический танец, а в ЗАГС молодожены прибыли на ритуальном катафалке.

Несколько лет назад Собчак родила сына от актера Максима Виторгана. Пара рассталась в прошлом году. У Лободы двое детей — Евангелина и Тильда. По данным СМИ, отец младшей дочери Лободы — лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. До недавнего времени Лобода отрицала близкую связь с немецким артистом. В интервью Собчак она призналась, что говорить об отношениях с солистом Rammstein ей не позволяют условия контракта. «Спроси меня: "Что ты думаешь о Тилле?"» — попросила Лобода во время интервью, после чего заявила: «Он ******** [невероятный]».

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