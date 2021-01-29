Китайцы расхотели работать на заводах

В Китае возник дефицит рабочих промышленного сектора, люди расхотели трудиться на заводах и фабриках, пишет CNBC.

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Из 100 профессий с наиболее заметной нехваткой сотрудников 36 профессий приходятся на промышленный сектор. При этом общее число открытых вакансий в стране увеличилось с 1,3 миллиона в третьем квартале до 1,4 миллиона в четвертом квартале.

Эксперты видят причину в росте благосостояния в ранее бедных сельских районах страны. Это позволяет людям не ехать на заработки в города. Кроме того, на фоне пандемии многие внутренние трудовые мигранты уехали из крупных промышленных центров к себе домой и пока не хотят возвращаться. Количество сельских рабочих-мигрантов упало на 5,17 миллиона (до 285,60 миллиона человек) в прошлом году.

Нехватка мигрантов ощущается во многих странах. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству разобраться с вопросом привлечения трудовых мигрантов на российские стройки. Он называл это «важным вопросом, касающимся и здоровья граждан, и экономики такой важной отрасли, как строительство».

В качестве срока выполнения поручения указано 1 марта. Ранее о проблеме привлечения трудовых мигрантов в Россию высказывались различные профильные чиновники, включая первого вице-премьера Андрея Белоусова, говорившего о «большом дефиците кадров».