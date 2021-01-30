Мир
 
Последние новости
Бывшего министра здравоохранения Омской области объявили в международный розыск
Во Франции предложили запретить ношение хиджаба в общественных местах
«Коалиция-СВ» выпустила шесть снарядов и поразила одну цель всеми одновременно
Стало известно о ликвидации одного из лидеров ИГ в Ираке
Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
В России прокомментировали слова Псаки о «не сдерживавшемся» Байдене
Ястржембский рассказал о рецепте Ельцина макать горящее полено в суп
Байден попросил свою семью «следить за собой» во время предвыборной гонки
Сын арт-блогерши умер из-за упавшего в ванну смартфона
Новости партнеров
Прослушать новость

США заявили о намерении завершить продление ракетного договора в срок

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: ALEXANDER DRAGO / Reuters

США намерены завершить продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) до истечения срока документа. Об этом заявил представитель Госдепартамента, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, у американской стороны еще есть шаги, которые необходимо завершить. «Но мы оптимистично настроены, что это продление, которое явно соответствует нашим интересам национальной безопасности, будет завершено до 5 февраля», — сказал он.

Ранее советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что продление ракетного договора станет лишь началом обстоятельных переговоров с Москвой, которые также коснутся других вопросов безопасности.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году. 29 января президент России Владимир Путин подписал соглашение о продлении ДСНВ на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Советник Байдена назвал продление ракетного договора с Россией «только началом»
В палате представителей США выступили против продления ДСНВ с Россией
В ООН прокомментировали продление ракетного договора между Россией и США