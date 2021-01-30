Москвичей предупредили о морозах в выходные. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По его словам, температура в столице составит -2-3 градуса, однако из-за снега и высокой влажности ощущаться она будет как -10 градусов. Синоптик также добавил, что на выходных давление будет низким, а порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

28 января Вильфанд рассказал, что в некоторые российские регионы в ближайшие два-три дня придет опасная погода, ветер может достигать 32-38 метров в секунду. По его словам, 28-30 января в Крыму ожидаются снегопад и отложение мокрого снега, температура понизится на восемь-десять градусов.