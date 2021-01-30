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Посол США не заметил нужды в перезагрузке отношений Москвы и Вашингтона

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Джон Салливан
Джон Салливан

Американский посол в Москве Джон Салливан считает, что Россия и США не нуждаются в перезагрузке отношений. Об этом в субботу, 30 января, он заявил в интервью «Дождю» (запись доступна на сайте телеканала).

«Знаете, мне представляется, что необходимости в перезагрузке нет. Будучи государствами исключительной важности, мы должны поддерживать друг с другом диалог и продолжаем это делать», — отметил Салливан и добавил, что дипломатическим отношениям Москвы и Вашингтона уже более 200 лет.

Дипломат также подчеркнул, что у властей двух государств существуют «серьезные разногласия». В то же время по некоторым из них, к примеру, по вопросу договора СНВ-3, «наметился прогресс», так что в целом отношения между странами в настоящее время лучше, чем в годы холодной войны.

«Связи между гражданами США и России сейчас гораздо более многоплановы, чем 30-40 лет назад, когда мои предшественники, послы США, работали в условиях напряженных отношений с Советским Союзом», — заключил посол.

29 января советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что отношения новой администрации США с Россией будут сложными и потребуют немало усилий со стороны Вашингтона. По его словам, новый президент США Джо Байден выбрал хладнокровный, твердый и практичный подход в отношениях с Москвой.

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