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Советник Байдена назвал самый большой вызов для нацбезопасности США

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Джейк Салливан
Джейк Салливан
Фото: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Самым большим вызовом для национальной безопасности США является «необходимость наведения порядка в собственном доме». Таким мнением поделился советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан в ходе мероприятия Американского института мира. Трансляция велась на официальном YouTube-канале организации.

По словам Салливана, США угрожают пандемия коронавируса, экономический кризис и последствия климатических изменений. Он добавил, что Соединенные Штаты сталкиваются с угрозами конституционной республике и глубоким расколом всего общества.

В ходе мероприятия советник президента Джо Байдена также рассказал, что отношения новой администрации США с Россией будут сложными и потребуют немало усилий со стороны Вашингтона. По его словам, новый президент США выбрал хладнокровный, твердый и практичный подход в отношениях с Москвой.

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