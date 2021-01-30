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Российский дипломат рассказал о «скользком пути» Евросоюза

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Александр Грушко
Александр Грушко
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко рассказал о «скользком пути», на который встает Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Россию беспокоит создание Евросоюзом многочисленных «горизонтальных» санкционных механизмов, которые препятствуют экономическому сотрудничеству. Он подчеркнул, что ЕС закладывает в своем законодательстве возможности для принятия оперативных решений в адрес конкретных физических лиц, институтов, компаний и бизнесменов. Российский дипломат добавил, что «это очень скользкий путь, который ведет в никуда», так как подобные действия создают колоссальную напряженность в отношениях между Россией и Евросоюзом.

Грушко также пояснил, что данная проблема характерна не только для отношений между Россией и ЕС, но и для мировой торговли в целом. Он подчеркнул, что Россия выступает против односторонних решений, которые противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО) и препятствуют развитию экономических отношений.

Ранее в министерстве экономики и энергетики Германии подсчитали, что С 2014 года европейский бизнес потерял миллиарды евро из-за санкций Евросоюза против России. Как оценило ведомство, при этом за шесть лет Германия «заморозила» активы и денежные средства россиян и российских компаний, попавших под санкции Евросоюза, на сумму порядка 1,8 миллиона евро.

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