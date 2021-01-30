Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

Российским банкам отныне запрещено отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Соответствующий закон вступил в силу в 30 января, сообщает РИА Новости.

Теперь кредитные организации не смогут блокировать переводы граждан и организаций, даже если у тех нет документов, подтверждающих законность денег. Исключениями остались лишь обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма. Решение об отказе от операции сможет принять лишь руководитель организации и уполномоченные им лица.

25 января сообщалось, что Центробанк и Минюст России вернулись к обсуждению возможностей перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за границу. Они собрались ввести запрет на перевод средств по исполнительным листам куда-либо за пределы российской юрисдикции. О самой проблеме заговорили после раскрытия в 2017 году «молдавской схемы». Мошенники пользовались тем, что российские банки обязаны переводить средства компании-должника зарубежному контрагенту по решению суда, даже если подозревают, что речь идет об отмывании денег. Позднее для такого вывода стали использовать исполнительные надписи нотариусов и решения комиссии по трудовым спорам.

Ранее Минфин подготовил законопроект, дающий Федеральной таможенной службе (ФТС) новые полномочия для борьбы с выводом средств за рубеж.