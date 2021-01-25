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В России собрались ввести новые запреты для вывода денег за границу

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центробанк и Минюст России вернулись к обсуждению возможностей перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за границу. Они собрались ввести запрет на перевод денег по исполнительным листам куда-либо за пределы российской юрисдикции, сообщает РБК.

Соответствующий законопроект разрабатывается, подтвердили сразу несколько источников. Если его примут, то для получения взысканных денег компаниям или гражданам, в том числе нерезидентам, придется иметь счет в российском банке.

Впервые такая идея возникла еще зимой 2019 года, но после высказанных к ней претензий разработку отложили. Работу над минимизированием средств в пользу «недобросовестных взыскателей» подтвердили без конкретики и в Минюсте, и в Центробанке.

О самой проблеме заговорили после раскрытия в 2017 году «молдавской схемы». Мошенники пользовались тем, что российские банки обязаны переводить средства компании-должника зарубежному контрагенту по решению суда, даже если подозревают, что речь идет об отмывании денег. Позднее для такого вывода стали использовать исполнительные надписи нотариусов и решения комиссии по трудовым спорам.

ЦБ и Росфинмониторинг признавали сложности борьбы с такой схемой. В 2020 году Банк России указывал, что за девять месяцев ее объемы выросли в 1,9 раза.

Если дело дойдет до запрета, то банки смогут блокировать вывод средств за рубеж, так как он уже будет идти не по исполнительному листу. Однако руководителя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов напомнил, что вся ответственность по-прежнему будет лежать на самом банке, хотя следовало бы усилить контроль на взысканием со стороны Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что полный запрет ударит и по добросовестным компаниям. Работать с ними для зарубежных партнеров станет сложнее. Последние и так испытывают проблемы с российским исполнительным производствам, а новые трудности могут отбить всякое желание для сотрудничества. В «Опоре России» полагают, что подавляющее большинство компаний такие переводы используют по назначению.

В свою очередь член генерального совета «Деловой России» Алексей Мишин предположил, что многие зарубежные партнеры начнут работать исключительно по предоплате и включать в расходы стоимость открытия и обслуживания российского счета.

Ранее Минфин подготовил законопроект, дающий Федеральной таможенной службе (ФТС) новые полномочия для борьбы с выводом средств за рубеж.

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