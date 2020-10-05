В России захотели повысить налог на вывод денег в офшоры

Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко предложила значительно повысить налог для компаний, которые отправляют средства в офшоры. Таким образом, можно будет усложнить вывод денег из страны, слова Матвиенко приводит РИА Новости.

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Она отметила на слушаниях по проекту бюджета на 2021 год, что налоговая система должна мотивировать компании инвестировать в российскую экономику. По мнению Матвиенко, если предприятия хотят вкладывать деньги в российские проекты, создают новые производства и рабочие места, то тогда налог на прибыль для них может быть понижен.

Кроме того, спикер СФ считает несправедливым, когда акционеры крупных компаний выплачивают большие дивиденды, превышающие суммарно размер бюджета целого региона.

В сентябре Минфин отказал российским офшорам в снижении налогов на выплачиваемые некоторыми категориями их резидентов дивиденды. Льготы получат только публичные компании, акции которых торгуются на биржах.