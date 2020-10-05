В России захотели раздавать больше денег бедным семьям с детьми. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила предусмотреть повышение выплат в федеральном бюджете на 2021 год. Об этом пишет РИА Новости.

На слушаниях по поводу проекта федерального бюджета на будущий год она заявила, что президент страны Владимир Путин поручил взять на контроль «ряд чувствительных социальных вопросов» и особый акцент сделать на мерах по поддержке детей.

Глава государства в сентябре 2020 года на встрече с членами Совфеда назвал социальный контракт главным способом борьбы с бедностью. Он призвал помочь россиянам с низким доходом преодолеть сложные обстоятельства и поручил правительству разработать критерии поддержки бедных семей.

Согласно опросу Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса какой-то помощи от государства дождалась только треть россиян, хотя 75 процентов уверены, что именно власти и соцслужбы должны были предоставить поддержку населению.