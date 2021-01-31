Cпектакль «Бэтмен против Брежнева» покажут в театре на Малой Бронной

Московский драматический театр на Малой Бронной, который во время ремонта исторического здания работает во «Дворце на Яузе», в воскресенье, 31 января, представит премьеру спектакля «Бэтмен против Брежнева» по пьесе и в постановке Саши Денисовой. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Мария Малкина.

Уже состоялись четыре предпремьерных показа. Роль генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева досталась актрисе Ольге Лапшиной, роль Бэтмена по очереди исполняют Сергей Епишев и Дмитрий Куличков.

«Саша Денисова — известный драматург, прозаик, сценарист и режиссер. Ее новый спектакль, жанр которого определен как "советский триллер", — это фантазия о том, что делал бы Бэтмен в СССР, в эпоху застоя, будь он советским гражданином. Рассказчиком этой истории станет маленькая девочка, дочь Бэтмена, а соткана она из всего знакомого нам советского — быта, кино, песен, судеб», — рассказала Малкина.

Автор спектакля Саша Денисова рассказала, что когда предложила худруку театра Константину Богомолову спектакль с названием «Бэтмен», он «засмеялся». «А я добавила: "Бэтмен против Брежнева". И он сказал: "Делай"» — пояснила Денисова и добавила, что использовала при написании пьесы дневники Брежнева и протоколы заседаний Политбюро.

Герой пьесы — писатель Анатолий Дудочкин (Бэтмен), у которого есть жена, дочь и теща. Он ходит на работу в «многотиражку Готэма» и пишет статьи о соцсоревновании. Дудочкин переживает за то, какой «безысходной жизнью» живут люди. По ночам он надевает маску и плащ и патрулирует город на «стареньких, вечно ломающихся "Жигулях"».