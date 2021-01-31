Россиянина из списка Forbes избили в ресторане в центре Москвы

В Москве неизвестный избил бизнесмена Андрея Гаражу, который в 2020 году вошел в рейтинг наиболее перспективных молодых предпринимателей Forbes. На него напали в ресторане в центре города. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Гаража обратился с ушибами и ссадинами в больницу, после чего написал заявление в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

В 2020 году Гаража попал в рейтинг журнала Forbes «30 до 30» в категории предпринимателей — туда включают 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет. Он основал и возглавил компанию Oncobox, занимающуюся разработкой персонализированных методов диагностики и лечения сложных случаев рака.

1 ноября 2020 года в Сочи пропал еще один бизнесмен из списка Forbes, ​​основатель онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов. Сообщалось, что перед исчезновением он немного выпил и пошел купаться. По словам очевидцев, они видели его на набережной, потом там нашли его телефон. По словам собеседников «Ленты.ру» из окружения Коропова, он «пошел гулять и кататься на самокате». 3 ноября в море нашли его рюкзак, а еще через три дня — тело погибшего предпринимателя.