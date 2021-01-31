Полиция опровергла сообщения об использовании спецсредств на акции в Петербурге

Сотрудники петербургской полиции не применяли светошумовые гранаты и перцовый газ на несогласованной акции. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МВД.

«Опровергаем факт применения во время пресечения нарушений общественного порядка сотрудниками полиции спецсредств, таких как светошумовые гранаты и перцовый газ», — заявили в ведомстве.

Днем 31 января в российских городах прошли несогласованные акции протеста. В Петербурге перед мероприятием ограничили движение по нескольким центральным улицам, а также перекрыли Дворцовую площадь. Позже на акции задержали рэпера Оксимирона. Спустя некоторое время его отпустили без составления протокола.