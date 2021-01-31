В Совфеде разглядели госизмену в призыве ФБК к США ввести санкции против россиян

В Совете Федерации разглядели государственную измену в призыве Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента) к США ввести санкции против россиян. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров, сообщают «Известия» в воскресенье, 31 января.

«Когда граждане России призывают ввести санкции против своей страны, против своих сограждан, это очень похоже на преступление против самого ценного — против Родины», — отметил сенатор.

Парламентарий призвал Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Генеральную прокуратуру обратить внимание на высказывания представителей фонда, «потому что все это напоминает измену Родине».

По словам сенатора, если бы в США какая-нибудь общественная организация призвала Москву ввести санкции против Вашингтона из-за каких-то правонарушений, то она просуществовала бы ровно столько, сколько потребовалось бы правоохранителям, чтобы до нее доехать.

Ранее ФБК попросил президента США Джо Байдена принять ограничительные меры в отношении 35 высокопоставленных россиян, приближенных к президенту Владимиру Путину: бизнесмена Романа Абрамовича, главы Минздрава Михаила Мурашко, главы ФСБ Александра Бортникова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, и других. В заявлении отмечается, что часть из этого списка уже находится под американскими санкциями.