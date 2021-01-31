Мужчина застрелил сестру накануне ее свадьбы из-за фотографии

В Индии мужчина застрелил свою сестру за день до ее свадьбы после публикации фотографий девушки с любовником. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал TV9.

Инцидент произошел в городе Мератх, штат Уттар-Прадеш. Накануне торжества любовник девушки, с которой он состоял в отношениях несколько лет, опубликовал в сети их совместные снимки и разослал ее родственникам.

Увидев фотографии, брат невесты, который выступал против их отношений, разозлился. Затем он взял пистолет у своего друга и выстрелил в свою сестру.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину. Он признался в совершении преступления.

В 2019 году сообщалось, что британка обнаружила на свадебных туфлях послание от умершей от рака матери. «Надеюсь, этот день станет для тебя волшебным. Я очень, очень люблю тебя и крепко обнимаю. Целую, мама», — говорилось в послании.