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Сотрудники Росгвардии приготовились угощать чаем прохожих в центре Москвы

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сотрудники Росгвардии приготовились угощать чаем прохожих на Трубной площади в центре Москвы, куда специально для этого привезли полевую кухню. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает РИА Новости.

При этом отмечается, что в течение дня проход на Трубную площадь, где планируется несогласованная акция протеста, перекрыт. К моменту выхода материала сообщалось о задержании здесь десяти человек.

Ранее 31 января сообщалось, что в России завершились первые несогласованные акции протеста — в Хабаровске и Владивостоке. Отмечается, что они оказались немногочисленными.

Подобные несанкционированные акции проходили в стране 23 января. По их итогам Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел. Основная масса расследований проходит по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках.

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