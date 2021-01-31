Испания выдала обвиняемого в неуплате налогов на 3 миллиарда рублей россиянина

Испания выдала России бизнесмена Андрея Кушуля, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, Кушуль подделывал бухгалтерские документы и вносил недостоверные сведения в финансовую отчетность — в этом ему помогал соучастник. Сам Кушуль — владелец предприятия по импорту снегоходов и гидроциклов в Санкт-Петербурге — значится как организатор. «Это позволило уклониться от уплаты налогов на сумму более 2,8 миллиардов рублей. Таким образом, общий ущерб федеральному бюджету составил более 3 миллиардов рублей», — сказала Волк.

В отношении Кушуля возбудили уголовное дело по части 3 статьи 33 и пункту «б» части 2 статьи 199 УК («Уклонение от уплаты налогов»), но он уехал из России. Бизнесмена объявили в розыск по каналам Интерпола, а затем задержали на территории Испании. «Сегодня скрывавшийся от уголовного преследования фигурант был передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — сказала представитель МВД России.

Ранее на президента «Нобель Ойл» Григория Гуревича завели новое уголовное дело за неуплату налогов на 55 миллионов рублей. В июле 2020 года Гуревича задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В августе суд выпустил его из СИЗО. Предпринимателю была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.