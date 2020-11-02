Стало известно о блокировке счетов Black Star

Бывшая компания рэпера Тимати Black Star столкнулась с блокировкой банковских счетов, в том числе в «Альфа-банке», «Банке 24», Сбербанке и «Раффайзенбанке». Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Mash.

Поводом для блокировки стала претензия московского управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по поводу неуплаты налогов. Их сумма не уточняется.

Финансовый директор Black Star в комментарии изданию Super подтвердил блокировку счетов, но назвал это технической ошибкой. По его словам, проблемы разрешатся в течение дня. «У нас нет просроченных налогов, мы платим своевременно, не переживайте», — пояснил он.

Неделю назад Тимати, объявивший об уходе из Black Star в конце июля, написал в Instagram, что без него Black Star не сможет существовать. По его словам, лейблу остается только «жить воспоминаниями».

Сам рэпер тем временем зарегистрировал марку «Тимати Timati» в сфере автобизнеса, ремонта машин, медицины и одежды. Таким образом он пытается уйти от марок «Тимати» и Timati by Timati, права на которые остались у лейбла, в связи с чем за их использование ему приходится платить.

Несмотря на разрыв отношений, Тимати сохранил учредительские доли в отдельных бизнесах под брендом Black Star. В том числе рэпер по-прежнему занимается бургерными. Ранее YouTube-канал «Все работы хороши» рассказал, что работу сети бургерных Black Star Burger сопровождает множество нарушений со стороны начальства, а качество продукции отличается от заявленного.