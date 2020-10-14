На российского нефтяного магната завели новое дело

На президента «Нобель Ойл» Григория Гуревича завели новое уголовное дело за неуплату налогов на 55 миллионов рублей, сообщает РЕН ТВ.

Дело в отношении российского нефтяного магната возбудили по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В июле нынешнего года Гуревича задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В августе суд выпустил его из СИЗО. Предпринимателю была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В группу «Нобель Ойл» входят несколько средних по размеру добывающих компаний, которые разрабатывают месторождения в Коми и Ханты-Мансийском автономном округе. Управляющей компанией группы является ООО «Нобель Ойл». Она и ее добывающие «дочки» проходят процедуру банкротства.