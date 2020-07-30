В России задержали нефтяного магната

Следственный комитет (СК) России задержал президента группы «Нобель Ойл» и бывшего крупнейшего бенефициара банка «Рублев» Григория Гуревича по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

Суд получил ходатайство следствия об аресте нефтяного магната до 20 августа. На аналогичный срок СК просит заключить под стражу Сергея Шаповала, который был членом совета директоров кредитного учреждения.

В группу «Нобель Ойл» входят несколько средних по размеру добывающих компаний, которые разрабатывают месторождения в Коми и Ханты-Мансийском автономном округе. Управляющей компанией группы является ООО «Нобель Ойл». Она и ее добывающие «дочки» проходят процедуру банкротства. У «Рублева» Банк России отозвал лицензию еще в 2018 году за неоднократные нарушения законодательства.