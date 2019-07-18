Бывшего главу банка «Нефтяной альянс» заподозрили в создании ОПГ

Бывшего председателя правления банка «Нефтяной альянс» Олега Григора задержали в Москве. Он подозревается в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает в четверг, 18 июля, «Московский Комсомолец».

В ближайшее время Басманный суд Москвы изберет для задержанного меру пресечения. Как отмечает издание, в числе владельцев акций банка «Нефтяной альянс» был бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов, арестованный за мошенничество.

16 марта 2017 года сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Нефтяной альянс».

Банк России отмечает, что «Нефтяной альянс» размещал денежные средства в низкокачественные активы, а резервов, адекватных принятым рискам, не создавал. «В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Надлежащая оценка кредитного риска выявила полную утрату банком собственных средств (капитала)», — отмечали в ЦБ.

«Нефтяной альянс» — участник системы страхования вкладов. На 1 февраля 2017 года занимал 217-е место в банковской системе России.

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