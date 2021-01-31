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Юлию Навальную отпустили после задержания в Москве

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Юлия Навальная
Юлия Навальная
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Жену Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Юлию отпустили из отделения полиции после задержания на несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Светлана Давыдова.

Она рассказала, что в отношении Навальной составлен протокол по части 6.1 статьи 20.2 КоАП России («Участие в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры»). Ей грозит административный арест на срок 15 суток.

Навальную отпустили из отделения полиции под обязательство о явке. В понедельник, 1 февраля, Щербинский суд определит ей наказание.

Супругу оппозиционера задержали ранее 31 января в момент, когда она шла к СИЗО «Матросская Тишина» в колонне протестующих.

Несанкционированные акции протеста прошли в воскресенье в нескольких городах России.

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