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Китай отправит гуманитарную помощь в виде вакцин в Белоруссию

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Фото: Aly Song / Reuters

Китай отправит свою вакцину от коронавируса в качестве гуманитарной помощи в ряд развивающихся стран, включая Белоруссию. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, его слова приводит РИА Новости.

Первым иностранным государством, получившим гуманитарную помощь в виде препарата от COVID-19, стал Пакистан. Представитель МИД КНР сообщил, что в настоящий момент Китай готовится отправить вакцины еще в 13 развивающихся стран. Среди них — государства Южной и Юго-Восточной Азии, Монголия, Палестина, Белоруссия и Зимбабве.

После них планируется оказание помощи еще 38 странам.

В Китае ведется разработка одновременно нескольких вакцин от коронавируса. Две ведущие вакцины были созданы частной компанией Sinovac и государственной компанией Sinopharm. Власти Китая планируют провакцинировать от коронавируса более 50 миллионов человек до наступления китайского Нового года.

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