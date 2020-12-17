Китай провакцинирует 50 миллионов человек до Китайского Нового года

Власти Китая провакцинируют от коронавируса SARS-CoV-2 более 50 миллионов человек до наступления Китайского Нового года в начале февраля, чтобы избежать усиления пандемии. Об этом со ссылкой на официальные источники сообщает South China Morning Post.

В первую очередь прививку получат работники сферы здравоохранения и полицейские. Сообщается, что первую дозу вакцины закончат распространять к 15 января, а вторую — к 5 февраля.

Эта массовая кампания нацелена на то, чтобы предотвратить вспышку во время традиционного праздника: в неделю после лунного нового года, который еще называют Праздником весны, у китайцев принято навещать родственников. В 2003 году, во время вспышки атипичной пневмонии, эта традиция привела к тому, что инфекцию разнесли по всей стране.

В феврале 2020 года китайские власти полностью закрыли город Ухань, чтобы его жители не могли уехать в другие части КНР. В 2021 году праздник приходится на 12 февраля.