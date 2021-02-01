Принявшая «шоколадную» ванну чиновница призвала исключать студентов за протесты

Экс-советник губернатора Ульяновской области, директор областного учреждения «Правительство для граждан» Светлана Опенышева, принимавшая «шоколадные» ванны, призвала исключать студентов за участие в протестных акциях. Скрин поста Опенышевой в Telegram, который был удален, публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Если бы была моя воля, издала указ всех требующих перемен, а этом много Молодежи — парней отправила в армию, а девушек на принудительные работы на благо нашей Родины», — написала чиновница (орфография автора сохранена — прим. «Ленты.ру»).

По ее мнению, многие девушки вышли на акции «потусоваться». Опенышева отметила, что «демократия хорошо, но сейчас не демократия». Она также призвала молодое поколение опомниться.

После удаления записи в Telegram чиновница написала на своей странице в Facebook, что выход молодежи на улицы является беспределом, а не демократией.

«Про демократию — я имела в виду, что в демократическом государстве все субъекты обязаны соблюдать закон и не стоит молодежи участвовать в незаконных акциях», — пояснила она.

Опенышева получила широкую известность после скандала с публикацией селфи из «шоколадной» ванны. Фото в лечебной нафталановой ванне, которую Опенышева назвала шоколадной, она опубликовала в своем Instagram. Фотография была сделана на отдыхе в отеле Garabag Resort в Азербайджане. Недельный курс таких ванн там стоит около 650 долларов. Инцидент произошел в сентябре 2019 года, тогда она работала

советником губернатора Ульяновской области. В настоящий момент Опенышева возглавляет государственную корпорацию «Правительство для граждан».