Искупавшейся в «шоколадной» ванне чиновнице предложили сохранить работу

Этическая комиссия рекомендовала не увольнять советника губернатора Ульяновской области по вопросам информационных технологий Светлану Опенышеву, сделавшую скандальное селфи в «шоколадной» ванне. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Тимофей Гончарук, передает РИА Новости.

Он уточнил, что вместо увольнения главе региона Сергею Морозову рекомендовали сделать чиновнице выговор.

Фото в «шоколадной» ванне Опенышева опубликовала в своем Instagram. Чиновница сделала скандальное селфи в санатории Азербайджана, где она принимала лечебную нафталановую ванну. «Много шоколада не бывает», — сообщила она в подписи.

Губернатор региона Сергей Морозов поручил провести служебную проверку в отношении своей советницы. По словам главы области, женщине стоило бы «жить более скромно». Сама чиновница извинилась за фото и пояснила, что хотела только поделиться впечатлениями о недорогом отдыхе, но выбрала неподобающую для этого форму. В санатории пояснили, что стоимость ванн чиновницы составляет примерно 650 долларов.

Согласно декларации чиновницы, за прошлый год она заработала 2,1 миллиона рублей. В документе также указана ее собственность, в том числе 90-метровая квартира, огромные дом и участок.

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