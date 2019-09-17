Названа стоимость «шоколадных» ванн российской чиновницы

Стоимость недельного курса «шоколадных» нафталановых ванн, селфи в которых выложила советник губернатора Ульяновской области по вопросам информационных технологий Светлана Опенышева, составляет примерно 650 долларов (более 40 тысяч рублей). Об этом сообщили РИА Новости в азербайджанском санатории.

По словам собеседника агентства, минимальная стоимость полулюкса пятизвездочного отеля с трехразовым питанием и лечением в санатории составляет 1099 манатов (650 долларов, или 41,7 тысячи рублей).

Фото в «шоколадной» ванне Опенышева опубликовала в своем Instagram. Чиновница сделала скандальное селфи в санатории Азербайджана, в котором она принимала лечебную нафталановую ванну. «Много шоколада не бывает», — написала чиновница в подписи.

Губернатор региона Сергей Морозов поручил провести служебную проверку в отношении своей советницы. По словам главы области, женщине стоило бы «жить более скромно». Сама чиновница извинилась за фото и пояснила, что хотела только поделиться впечатлениями о недорогом отдыхе, но выбрала неподобающую для этого форму.

Согласно декларации чиновницы, за прошлый год она заработала 2,1 миллиона рублей. В документе также указана ее собственность, в том числе 90-метровая квартира, огромные дом и участок.

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