Российский эколог сфотографировался в «шоколадной» ванне в поддержку чиновницы

Ульяновский эколог и правозащитник Александр Брагин выложил в своем Instagram фото в «шоколадной» ванне, сделанной в санатории Азербайджана. Так он поддержал чиновницу Светлану Опенышеву, которую осудили за публикацию подобного снимка.

«Для укрепления организма и лечения суставов именно надо ездить в такие места. Эта нефть уникальная и есть только в Азербайджане», — написал он.

Брагин указал, что такая ванна по деньгам доступна для российских туристов, а лечение в Баку выходит даже дешевле, чем путевка в учреждения Ульяновской области.

Ранее губернатор региона поручил провести служебную проверку в отношении своей советницы Опенышевой, которая опубликовала в соцсетях селфи из лечебной нафталановой ванны и назвала ее «шоколадной». По словам главы области, женщине стоило бы «жить более скромно».

Согласно декларации чиновницы, за прошлый год она заработала 2,1 миллиона рублей. В документе также указана ее собственность, в том числе 90-метровая квартира, огромные дом и участок.

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