Российскую чиновницу передумали увольнять из-за селфи в «шоколадной» ванне

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов решил не увольнять свою советницу Светлану Опенышеву за фото в «шоколадной» ванне в санатории Азербайджана. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

«Опенышеву не уволят. Это решение комиссии, к которому прислушался губернатор», — указал Гончарук.

Ранее этическая комиссия рекомендовала оставить чиновницу на работе, но сделать ей выговор.

Селфи в лечебной нафталановой ванне, которую Опенышева назвала шоколадной, она опубликовала в своем Instagram. Недельный курс таких ванн в азербайджанской лечебнице стоит 650 долларов. После начавшегося скандала Сергей Морозов потребовал провести служебную проверку и захотел уволить подчиненную, порекомендовав ей «жить более скромно».

Согласно декларации советницы, за 2018 год она заработала 2,1 миллиона рублей. У нее в собственности 90-метровая квартира, огромные дом и участок.

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