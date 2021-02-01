У певца Тони Беннетта диагностировали болезнь Альцгеймера

У американского певца и художника Тони Беннетта диагностировали болезнь Альцгеймера. Об этом сообщает AARP Magazine.

94-летний артист узнал о своем заболевании в 2016 году, однако предпочитал скрывать эту информацию. Отмечается, что у него пока не наблюдается таких симптомов, как дезориентация в пространстве, приступы гнева и депрессия, однако его состояние ухудшается.

«Даже все более редкие моменты ясности и осознанности раскрывают всю глубину его слабости. В какой-то момент, когда мы с [женой Беннетта] Сьюзен стояли и болтали, он внезапно оторвался от книги, лежащей у него на коленях, и, сверкнув знакомой улыбкой, спросил меня: "Как погода?" Если бы я не знал, что они с Сьюзен только что вернулись с прогулки с собакой в ​​парке, я бы не заподозрил, что что-то не так», — рассказал автор материала.

Тони Беннет обрел популярность в 1950-х годах. За свою карьеру он был удостоен множества премий «Грэмми» и записал более 20 релизов. В 2014-м артист выпустил совместный альбом с Леди Гагой Cheek to Cheek.