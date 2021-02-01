Клуб НХЛ откажется от американского игрока ради россиянина

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» откажется от американского игрока Тони Деанджело ради российского вратаря Александра Георгиева. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, Георгиев подрался с Деанджело в подтрибунном помещении после поражения «Рейнджерс» от «Питтсбург Пингвинс» 31 января (4:5 в овертайме). После этого россиянин не присутствовал на тренировках команды. Отмечается, что из-за этого «Рейнджерс» выставит 25-летнего американца на драфт отказов.

Деанджело и Георгиев выступают за нью-йоркскую команду с 2017 года. В текущем сезоне американец принял участие в шести матчах, отдав одну результативную передачу. Его срок соглашения с клубом рассчитан до конца сезона-2021/2022. Георгиев сыграл в пяти матчах и пропустил одну шайбу.

«Рейнджерс» занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ, набрав шесть очков в восьми встречах. В следующем матче, который состоится 2 февраля, команда дома сыграет с «Питтсбургом».