Захватившие власть в Мьянме военные распустили правительство

Военные, захватившие власть в Мьянме, распустили правительство. Они сместили с должностей 24 министра и заявили о назначении новых управленцев, объявив об 11 новых лицах по телевидению, передает агентство Reuters.

Новые главы назначены в министерствах финансов, здравоохранения, информации, иностранных и внутренних дел и пограничной безопасности.

До этого стало известно о задержании президента Мьянмы Вин Мьина и главы правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, занимающей пост государственного советника и главы МИД.

В НЛД заявили, что армия организовала государственный переворот. В столице страны Нейпьидо недоступны телефонная и интернет-связь. В крупных городах замечены военные, жители массово снимают с карт наличные и закупают продукты.