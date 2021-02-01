Американские фанаты назвали бесполезным мусором российского игрока НХЛ

Американские фанаты остались недовольны выступлениями нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси» Никиты Гусева в текущем сезоне. Комментарии доступны в Twitter хоккейного аналитика Тода Корделла.

По ходу последней встречи «Нью-Джерси» с «Баффало» (5:3), прошедшей 31 января, Гусев не набрал ни одного очка. Кроме того, его падение стало причиной результативной контратаки соперника. В комментариях фанаты написали, что форварду необходимо давать меньше игрового времени. «Гусев шокирует. Со стороны он выглядит как мешок с мусором», «Может, Гусев истощен после рождения ребенка и поэтому играет как собачье дерьмо?», «Гусев — бесполезный мусор», — заявили они.

Гусев подписал с «Нью-Джерси» двухлетний контракт летом 2019 года. Его представление в НХЛ рассмешило фанатов. Зарплата россиянина составляет 4,5 миллиона долларов за сезон.

С 2015 по 2019 год хоккеист выступал за петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17. Также Гусев является олимпийским чемпионом Игр 2018 года и бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов.

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