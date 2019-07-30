Представление российского игрока в НХЛ рассмешило пользователей сети

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилс» представил в Twitter-аккаунте нового игрока, российского форварда Никиту Гусева, и рассмешил пользователей социальной сети.

Гусева представили гифкой с летящей птицей. Картинка была подписана словами «Гусь на свободе».

— New Jersey Devils (@NJDevils) 29 июля 2019, 18:56

Пользователи посмеялись над гифкой и прислали в ответ картинки с гусями. Юзеры пожелали удачи россиянину в новой команде и назвали день перехода игрока праздником Гусева. «Шутка хороша. Рад за парня!» — написал один из них.

29 июля Гусев подписал с «Нью-Джерси» двухлетний контракт. Отмечается, что он будет зарабатывать 4,5 миллиона долларов за сезон.

С 2015 по 2019 год хоккеист выступал за петербургский СКА, в составе которого он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17. Также Гусев является олимпийским чемпионом Игр 2018 года и бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!