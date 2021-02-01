Внешность российской стюардессы произвела впечатление на иностранцев в сети

Российская стюардесса, прославившаяся в социальных сетях, опубликовала снимок с фотосессии и произвела впечатление на иностранцев в сети своей внешностью. Кадр появился в официальном Instagram-аккаунте бортпроводницы.

На фото россиянка Юля, которая работает в Etihad Airways, позирует на фоне скалы в белом платье из струящейся ткани, открывающем ее ноги. При этом, как указано на странице девушки, дизайном наряда занималась она сама.

Зарубежные подписчики сотрудницы арабской авиакомпании удивились ее красоте и похвалили в комментариях. «Эта фотография просто невероятная», «Я обожаю вас, вы потрясающая женщина», «Выглядите очень красиво», «Дорогая, ты богиня!», «Ты похожа на настоящую кинозвезду», «Просто принцесса», — восхищались они.

Ранее в январе стюардесса российской авиакомпании UTair поделилась снимком, сделанным на борту самолета, и впечатлила иностранных пользователей сети своей внешностью. На размещенном кадре сотрудница перевозчика была запечатлена на фоне бортовой кухни — при этом девушка одета в униформу: белую блузку с коротким рукавом и красную жилетку.