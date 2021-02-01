Россияне набрали рекордное за всю историю количество микрозаймов

Россияне оформили почти два миллиона микрозаймов в декабре прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

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В последний месяц года россияне набрали займов больше на 3,1 процента, чем в ноябре. Такое количество оказалось рекордным за всю историю. В среднем в прошлом году на одного заемщика приходилось 1,8 займа. Средний размер ссуды вырос за месяц на пять процентов (до 14,5 тысячи рублей), что также стало рекордом. В результате объем выданных займов увеличился на 8,1 процента (до 28,7 миллиарда рублей).

Такие темпы выдачи эксперты объясняют хорошо развитой системой продаж. После погашения одного займа потребитель получает предложение о новой ссуде — возможно, с более интересными условиями. При сохранении текущих макроэкономических условий показатель будет расти в течение 2021 года, уверены аналитики.

Ранее стало известно, что количество выданных в России займов «до зарплаты» (до 30 тысяч рублей) в ноябре 2020 года выросло на 13,1 процента в годовом выражении. В ноябре россияне получили 1,72 миллиона единиц микрозаймов. Лидерами по этому показателю стали Москва, Московская область и Краснодарский край.