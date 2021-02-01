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Сотни исламских духовных лиц издали фетву против мира с Израилем

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Фото: Normand Blouin / Reuters

200 исламских духовных лиц и правоведов Мавритании издали фетву (решение, основанное на принципах ислама) против мира с Израилем. Об этом пишет Al Maydeen.

Улемы и имамы заявили, что нормализация отношений между Израилем и арабскими странами «поддерживает сионистов, ответственных за оккупацию [Палестины], убийства и разрушения». По их мнению, это не способствует восстановлению мира.

В фетве указано, что отношения с «узурпатором земли Палестины и оккупантом Иерусалима и его окрестностей» запрещены и недопустимы. Подписавшиеся считают, что мирные договоры можно расценивать как союз с врагом против ислама и мусульман.

При этом 20 января Middle East Eye писали, что власти Мавритании были близки к подписанию мира с Израилем. Источник, близкий к администрации бывшего президента США Дональда Трампа, рассказал, что сделку могли подписать, если бы политик занимал должность на пару месяцев дольше.

Al Maydeen напоминает, что Мавритания сама разорвала отношения с Израилем сравнительно недавно, в 2009 году. Дипотношения между странами были установлены в 1999-м.

Нормализация отношений между Израилем и арабскими странами началась с соглашения от 15 сентября. Тогда Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали в Белом доме договор о мире. Абу-Даби и Манама обязались признать государство Израиль, в то время как оно должно приостановить распространение суверенитета на еврейские поселения на западном берегу реки Иордан.

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