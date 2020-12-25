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Эрдоган заявил о взаимодействии между турецкими и израильскими спецслужбами

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Реджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган
Фото: Reuters

Турция не прекращала взаимодействие с Израилем на уровне спецслужб, несмотря на имеющиеся проблемы с руководством страны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит газета Daily Sabah.

«Главная проблема сейчас — это отдельные люди в руководстве страны», — сказал Эрдоган журналистам. Он пояснил, что Анкара не может примириться с политикой Израиля в отношении Палестины. Однако Эрдоган отметил, что Турция все же надеется на улучшение отношений с Израилем.

В последние месяцы все больше мусульманских стран заявляют о нормализации отношений с Израилем.

Так, 15 сентября Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали в Белом доме соглашение о мире. Согласно заключенным договоренностям, Абу-Даби и Манама признают Государство Израиль, в то время как оно приостановит распространение суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. В совместном заявлении страны объявили, что этот шаг позволит дальше двигаться к миру на всем Ближнем Востоке.

23 октября Израиль договорился о нормализации отношений с Суданом. А 10 декабря аналогичное соглашение было достигнуто с Марокко. В обоих случаях США также выступили в качестве посредников.

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