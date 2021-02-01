Актер кино и телевидения Иван Охлобыстин предложил вернуть в России смертную казнь. Его слова приводит Daily Storm.

«Надо вернуть смертную казнь. Я не хочу платить за того маньяка, который убил, например, в Битцевском лесу. Да, слетит еще несколько сотен голов невинных, но содержать этих ужасных людей — зачем?» — заявил Охлобыстин в ходе второй Всероссийской конференции «Время, вперед».

По его словам, это поможет сохранить средства, которые уходят на содержание заключенных. Он предложил направить эти расходы на помощь нуждающимся пенсионерам. Артист также отметил, что судебные ошибки при назначении данного приговора следует расценивать исключительно как «статистическую погрешность».

В декабре прошлого года российский продюсер Максим Фадеев также высказывался за введение смертной казни в России. Фадеев призвал заменить пожизненный срок на расстрел.

Смертная казнь в России не отменена. Как наказание она указана в пяти статьях Уголовного кодекса, однако с 1997 года действует мораторий на ее применение.