Музыкальный продюсер Максим Фадеев предложил ввести в России расстрелы для осужденных пожизненно. Об этом он заявил в Instagram.

Фадеев опубликовал видео с подписью «Домашнее насилие. Почему вы прощаете?». В ролике он порассуждал о том, почему девушки прощают своих мужчин-тиранов, а не уходят от них.

В комментариях к публикации одна из подписчиц вспомнила о недавнем убийстве девушки и ее младшего брата, которое произошло на почве ревности. Фадеев ответил на комментарий призывом заменить пожизненный срок на смертную казнь: «А то мы за свои деньги кормим этих выродков с ПЖЗ (пожизненным сроком заключения — прим. «Ленты.ру»). Надо упрочнить пожизненное на расстрел».

Продюсер также сравнил тех, кто совершает домашнее насилие и убивает, с обезьянами и отметил, что под угрозой расстрела подобных преступлений станет меньше.

Мнения подписчиков по поводу предложения Фадеева разделилось. Некоторые согласились с ним, другие сказали, что «смертная казнь недопустима» в современном обществе. Отдельные комментаторы подчеркнули, что от такого рода преступлений расстрелы не спасут.

Смертная казнь в России не отменена. Как наказание она указана в пяти статьях Уголовного кодекса, однако с 1997 года действует мораторий на ее применение.