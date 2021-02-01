В российский пассажирский самолет пустили сигнальную ракету

В Тюмени неизвестные пустили светосигнальную ракету в пассажирский самолет в процессе приземления. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на территории аэропорта Рощино с воздушным судном авиакомпании UTair, следовавшим по маршруту из Уфы в Тюмень. По информации канала, заряд был пущен со стороны села Кулаково в то время, как лайнер заходил на посадку.

Экипажу удалось произвести приземление в штатном режиме, в результате произошедшего никто не пострадал. Известно, что на борту турбовинтового среднемагистрального АТR-72 находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа.

26 января сообщалось, что неизвестные ослепили лазером пилота российского пассажирского самолета во время посадки. Инцидент произошел в петербургском аэропорту Пулково. Командир воздушного судна, следовавшего из Ханты-Мансийска, доложил о том, что был ослеплен зеленым лазером при приземлении.