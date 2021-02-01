Фото российской хоккеистки в просвечивающем платье вызвало споры среди фанатов

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» разместил в Twitter фотографию девушки-вратаря в просвечивающем платье, чем вызвал споры среди пользователей сети.

На снимке девушка стоит спиной к камере, за ней расположены ворота маленького размера. Модель одета в красное короткое платье, через которое видно красное боди. «Взяли на просмотр нового голкипера с отличной реакцией. Как вам?» — задали вопрос представители москвичей, в шуточной форме предложив изменить размер хоккейных ворот.

Мнение пользователей в комментариях разделилось. Одни оценили красоту девушки и юмор работников клуба. Другие, напротив, посчитали подобные шутки неуместными. «Жопа символизирует наши шансы на плей-офф?», «Жестко. Хорошая шутка, как и игра в последнее время. Собираться будем, нет?», «Ох, боюсь голов пропустит много», — писали они.

После 51 матча «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице западной конференции КХЛ, набрав 52 очка, и на данный момент остается без плей-офф турнира. Команде предстоит провести еще девять встреч в регулярном чемпионате.

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