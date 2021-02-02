Юноша 11 месяцев пролежал в коме и дважды переболел COVID-19

В английской деревне Татбери, графство Стаффордшир, пролежавший 11 месяцев в коме пациент дважды переболел коронавирусом, ничего не зная о пандемии COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail.

19-летний Джозеф Флавилл (Joseph Flavill) попал в больницу 1 марта после того, как его сбила машина. Через три недели после этого в Великобритании ввели первый карантин из-за коронавируса. Юноша почти год провел в коме, не подозревая о том, что творилось в мире. За это время он дважды болел COVID-19 и благодаря лечению выздоравливал.

Теперь Флавилл постепенно восстанавливается под присмотром неврологов и физиотерапевтов. Он уже начал немного шевелить конечностями, реагируя на просьбы врачей. Из-за ограничений, связанных с пандемий, семье нельзя приходить в больницу. Родственники общаются с юношей по видеосвязи Facetime. По словам семьи, он уже распознает близких и улыбается во время звонка.

Тетя пациента Салли Флавилл-Смит (Sally Flavill-Smith) отметила, что семья пока не рассказывала ему о пандемии COVID-19, поскольку они пока не решили, как ему мягче донести эту информацию.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пациента, находившегося в искусственной коме несколько недель, удивили рассказом о бушующей в стране пандемии COVID-19. По словам его 32-летней дочери, после выхода из комы британец заявил, что ничего не знает про коронавирус.