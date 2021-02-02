Эксперты оценили перспективность отеля во «дворце» в Геленджике

Эксперты туристической отрасли оценили перспективность апарт-отеля, строительство которого ведется в Геленджике. Своим мнением представители туристического бизнеса поделились в закрытом профессиональном сообществе «Трэвел Президиум» в Facebook.

Так, один из членов группы поинтересовался у коллег, будет ли, по их мнению, пользоваться спросом размещение в строящемся объекте. «Ждем в комментариях конструктивных идей, расчетов и цифр», — написал он.

«Спросом однозначно будет пользоваться, как минимум потому, что это будет модное место, где надо будет отметиться», «Реклама отеля прошла на весь мир... И, думаю, спрос будет по очень дорогому прайсу», «Если учесть, что в Сочи все самое дорогое разбирают сейчас первым, то почему нет? Еще и очередь будет стоять из желающих», — отвечали они.

В то же время один из участников треда заметил, что даже для предположительных расчетов «нужна смета и стоимость содержания» отеля, а другой, прикинув цену проекта и остальные финансовые показатели, сделал вывод, что для окупаемости объекта одна ночь там при загрузке примерно в 40 процентов должна обходиться гостю в 6,9 миллиона рублей.

Некоторые высказались по данному поводу с юмором. «Главное, чтобы клиентам скидку на месте не предлагали», «Внутренний туризм-то развивается», — заметили они. Один из комментаторов обратил внимание на объемы вырубленных ради возведения здания реликтовых лесов. «Посему постояльцам нужно объявить цену в один миллион долларов в сутки с обязательными исправительными работами лет на 10-15 непосредственно по месту отдыха», — заключил он.

30 января предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг объявил себя бенефициаром объекта в Геленджике из расследования Алексея Навального и раскрыл его реальное предназначение. По его словам, на территории комплекса ведется строительство апарт-отеля — именно поэтому в здании достаточно большое количество комнат. Открытие объекта запланировано на 2023 год.