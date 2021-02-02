Instagram ввел функцию восстановления недавно удаленных публикаций

Социальная сеть Instagram ввела функцию восстановления недавно удаленных публикаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Функция получила название «недавно удаленное». «Мы знаем, что люди просили об этом, и теперь впервые вы можете просматривать и восстанавливать удаленный контент», — говорится в заявлении соцсети. Вместе с тем сервис предупредил, что восстановить удаленные сторис можно будет в течение суток, все остальные записи будут храниться до 30 дней.

Кроме того, соцсеть ввела дополнительные меры для защиты пользователей, которые не позволят хакерам взламывать аккаунты и удалять публикации. Для полного удаления записи сервис теперь будет запрашивать дополнительную верификацию.

Ранее сообщалось, что в популярном мессенджере WhatsApp появятся сразу несколько новых функций. Главным нововведением станет обновление функций безопасности. Так, чтобы получить доступ к переписке на компьютере, пользователям в будущем кроме QR-кода дополнительно нужно будет отсканировать лицо или отпечаток пальца. По словам разработчиков, новые функции появятся в мессенджере в течение нескольких недель.