Названа первая особенность iPhone 14

Apple работает над смартфоном без экранного выреза. Об этом в своем Twitter сообщил сетевой инсайдер под ником MauriQHD.

Блогер заявил, что знает о существовании прототипа iPhone, который не имеет экранного выреза под сенсор Face ID. Однако для того, чтобы уместить все необходимые датчики и разговорный динамик на передней панели устройства, инженерам пришлось сделать верхнюю рамку экрана более широкой.

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По мнению MauriQHD, в поколении смартфонов Apple, запланированных на 2021 год, компания сохранит привычный дизайн девайсов. Инсайдер предположил, что описанный им прототип можно считать одной из первых версий смартфона американского бренда, который выйдет в 2022 году. Предположительно такой аппарат получит название iPhone 14, а отсутствие экранной выемки может стать одной из главных особенностей девайса.

В ряде других твитов блогер заметил, что не может поделиться изображением концептуального девайса и не уверен, что раскрытый прототип выйдет в серийное производство. «Я бы поставил на то, что Apple сперва уменьшит размер выреза на дисплее», — заявил MauriQHD.

Американская компания использует в своих смартфонах такой элемент, как экранный вырез, с 2017 года — первым подобным аппаратом стал iPhone X. В специальной выемке на дисплее находится система камера TrueDepth с биометрическим сенсором Face ID и разговорный динамик.

Ранее китайские инсайдеры предположили, что Apple перенесет выход iPhone 13 на 2022 год. Компания решила отказаться от соответствующего наименования, назвав новые смартфоны серии iPhone 12s, так как запланированные на осень 2021 года аппараты будут незначительно отличаться от девайсов актуального поколения.